محافظ أربيل: ندين ونشجب تصرف قام به شخص مجهول ليلة أمس حيث قام بتمزيق اوراق القرأن الكريم ورميها في شارع 100م في أربيل والذي لايمت الى اخلاق اهالي مدينة أربيل بأي صلة

2021/04/23 | 23:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

محافظ أربيل آوميد خوشناو :

“ندين ونشجب التصرف الغير اخلاقي والغير مسؤول الذي قام به شخص مجهول ليلة أمس حينما قام بتمزيق اوراق القرأن الكريم ورميها في شارع 100م في أربيل والذي لايمت الى اخلاق اهالي مدينة أربيل بأي صلة ..كلفنا الجهات الأمنية بالبحث عن المجرم والقبض عليه لتقديمه الى المحاكم المختصة”

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