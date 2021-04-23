زعيم البوليساريو في إسبانيا.. وبيان من مدريد بشأن العلاقات مع المغرب

2021/04/23 | 23:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت وزيرة الخارجية الإسبانية، الجمعة، على أن العلاقات مع المغرب لن تتأثر بعد أن استقبلت بلادها زعيم جبهة البوليساريو لتلقي العلاج على أراضيها.

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