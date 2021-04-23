السيد الصدر يتحدث عن تعكير لأمن العراق: مليشيات منفلتة

2021/04/23 | 23:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تحدث زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، عن تعكير لـ”أمن” العراق، من قبل ما وصفها بـ”مليشيات منفلتة”.وقال الصدر عبر تغريدة على منصة تويتر، تابعها “المركز الخبري الوطني”، إن […]

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