نائب يكشف لـNRT تفاصيل جديدة عن مصير محافظ بابل المعتقل

2021/04/24 | 00:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف النائب عن تيار الحكمة الوطني حسن فدعم، عن عدم تورط محافظ بابل حسن منديل في القضية التي اعتقل بسببها، مبينا انه ما زال المحافظ الشرعي.

وقال فدعم في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (23 نيسان 2021)، ان "قضية محافظ بابل معروضة امام القضاء وننتظر حسمها وهي قضائية بحتة، ولا تمت بأي صلة لمجلس النواب، والمحكمة صاحبة القول الفصل من حيث الادانة او البراءة".

واضاف، انه "بحسب المعلومات المتوفرة فإن المحافظ ليس متورطا في القضية التي اعتقل بسببها، وانما يخص اطرافا اخرين قريبين منه، لكن التقييم الاخير والقول الفصل يبقى من اختصاص القضاء".

واوضح، ان "منديل ما زال المحافظ الشرعي لبابل، وفي حال صدور مذكرة استقدام بحق اي مسؤول تنفيذي، فانه يمارس اعماله حتى تثبت ادانته".

وتابع، ان "الاجراءات القانونية سوف تتخذ وفق قرار القضاء وفي حال التبرئة، سوف يعود المحافظ الى ممارسة مهامه وسوف ننتظر الرأي القضائي الحاسم في هذه القضية".





وكانت محكمة استئناف بابل الاتحادية قد اصدرت مطلع نيسان الجاري، مذكرة قبض بحق منديل، بتهمة "الرشوة" وفق المادة 160 من قانون العقوبات العراقي.

ووفقا للقانون العراقي، فإن المحافظ لا يتمتع بأي حصانة قانونية تمنع قوات الأمن من توقيفه حال صدور أمر قضائي بذلك.‎

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