إسرائيل تعترض قذائف صاروخية تم إطلاقها من قطاع غزة

2021/04/24 | 00:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد الجيش الإسرائيلي، في وقت متأخر من ليل الجمعة، باعتراض القبة الحديدة لقذائف صاروخية تم إطلاقها من قطاع غزة.

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