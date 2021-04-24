كسور في نشوة رمل . - حسن ابراهيمي

2021/04/24 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_ابراهيمي للنار كبوة تجفف العيون منابعها كسنبلة في ملعب الأسدكأيدي حزينة .



للنار مجمر لا وقت له لضياع الحزن الإيقاع لا يلتفت لعرس شاخ بين يدي ضحية للنار سمفونية اغتالها العتاب السؤال تحرسه الفوضى يتمرغ في الظلام .



الطابون فراغ لا يبزغ في الممرات شمس تنتعل صمتي تسافر إلى فراخ حمامة تشطب على سفر بأسفل ظهري ......





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