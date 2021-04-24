الصدر: المليشيات المنفلتة تعمل على إلغاء الانتخابات أو تأجيلها

2021/04/24 | 00:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، أن هناك جهات تريد تعكير الأمن في العراق من خلال المليشيات المنفلتة.

وقال الصدر في تغريدة على موقع تويتر، إن “هناك جهات تريد تعكير الأمن في العراق لأسباب عديدة أهمها تأخير أو إلغاء وذلك من خلال بعض المليشيات المنفلتة التي تستهدف بقصفها القوات المحتلة لثنيها عن الانسحاب، فبقاؤها بقاء لتلك المليشيات أو من خلال زج العراق بصراع خارجي ومن خلال ربطه بالصراع السوري الإسرائيلي”.

في ما يلي تص التغريدة:

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