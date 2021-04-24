الاوساط الرياضية تنعى حارس مرمى نادي النفط مصطفى سعدون

2021/04/24 | 00:33 - المصدر: بغداد اليوم

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توفي حارس مرمى نادي النفط العراقي مصطفى سعدون، السبت، في أحد المستشفيات ببغدا، بعد تردي حالته الصحية منذ أيام.وقال مشرف فريق النفط مشتاق كاظم في تصريح صحفي، قبل ذلك، إن الوضع الصحي للاعب كان حرجاً جداً وغير مستقر بحسب الأطباء المتابعين لحالته"، مبيناً أن "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة اللاعب بجلطة دماغية مفاجئة".وأشار كاظم إلى أن هذه الحالة تعدُّ من الحالات المرضية النادرة حيث تصيب واحداً من كل ألف شخص.وأوضح، أن سعدون وُضِعَ في العناية المركزة وتحت الأجهزة الطبية، لعدة أيام.ونعت الأوساط الرياضية، السبت (23 نيسان 2021)، وفاة حارس المرمى مصطفى سعدون.

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