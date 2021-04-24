سحب قرعة بطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١

2021/04/24 | 00:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]تستضيف دار الأوبرا بالحي الثقافي كتارا الثلاثاء المقبل، 27 أبريل، بالعاصمة القطرية الدوحة قرعة بطولة كأس العرب FIFA ٢٠٢١™، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالشراكة مع دولة قطر نهاية العام الجاري، أي قبل نحو عام من استضافة البلاد لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.

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