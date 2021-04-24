قتيل في نزاع عشائري ببغداد

2021/04/24 | 00:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمقتل شخص جراء نزاع عشائري في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "دكة عشائرية ضمن حي الجزائر في منطقة الشعب بالعاصمة بغداد، استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".وأشار إلى أن "ذلك أسفر عن مقتل احد الأشخاص".

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