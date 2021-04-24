2021/04/24 | 00:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل شخص بـ"دكة" عشائرية وانتشال جثة امرأة مقيدة مرمية بنهر دجلة في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/24 | 00:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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