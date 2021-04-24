تعزية من التطبيعية بوفاة حارس مرمى نادي النفط مصطفى سعدون

2021/04/24 | 01:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نعت الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي، بوفاة حارس مرمى نادي النفط مصطفى سعدون متأثراً بإصابته بجلطة دماغية رقد في إثرها بأحد المستشفيات منذ أيام.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وتوفي حارس مرمى نادي النفط العراقي مصطفى سعدون، في أحد المستشفيات متأثراً بتردي حالته الصحية ورقوده فيها منذ أيام.

ونعت أوساط رياضية ومدونون ليلة الجمعة على السبت (23 نيسان 2021)، وفاة حارس المرمى مصطفى سعدون.

وأعلن نادي النفط، الأربعاء، تفاصيل بشأن الحالة الصحية لحارس المرمى مصطفى سعدون.

وقال مشرف فريق النفط مشتاق كاظم في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية وتابعه "ناس"، (21 نيسان 2021)، إن "الوضع الصحي للاعب حرج جداً وغير مستقر في الوقت الحالي بحسب الأطباء المتابعين لحالته "، مبيناً أن" الفحوصات الطبية أثبتت إصابة اللاعب بجلطة دماغية مفاجئة".

وأشار كاظم إلى أن" هذه الحالة تعدُّ من الحالات المرضية النادرة حيث تصيب واحداً من كل ألف شخص"، موضحاً أن" سعدون وُضِعَ في العناية المركزة وتحت الأجهزة الطبية ".

وتابع كاظم أنه" تمَّ تشكيل غرفة عمليات من قبل وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة لمتابعة حالة اللاعب وتم توفير كل الامكانيات من قبل وزارة الصحة وبإشراف أمهر الأطباء المـتخصصين في الجملة العصبية".

ووجّه وزير النفط إحسان عبدالجبار، الثلاثاء، بمتابعة الحالة الصحية لحارس مرمى نادي النفط مصطفى سعدون وتلبية احتياجاته، بعد تعرضه لجلطة دماغية.

وذكر بيان للوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (20 نيسان 2021)، أنه "اوعز وزير النفط إحسان عبد الجبار اسماعيل إلى رئيس اللجنة الرياضية المركزية في وزارة النفط بمتابعة الحالة الصحية لحارس مرمى نادي النفط مصطفى سعدون وتوفير المتطلبات اللازمة لعلاجه، من أجل الاسراع بعودته سالماً معافى لمزاولة نشاطه الرياضي من جديد".

وتعرض مصطفى سعدون إلى جلطة دماغية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى.

وقال مدير إعلام نادي النفط جمعة ثامر في بيان اطلع عليه "ناس"، إنه "قبل الشروع بالوحدة التدريبية تفاجئ زملاء الحارس مصطفى سعدون المتواجدين في الملعب بسقوطه مغشيا وعلى الفور سارع الكادر الطبي بإجراء الإسعافات الاولية وبعدها تم نقله لاقرب مستشفى للوقوف على حالته التي شخصت مبدئيا جلطة دماغية مفاجئة".

وأضاف، أن "سعدون يرقد حاليا في مستشفى مدينة الطب وإدارة نادي النفط تواصل جهودها لأجل نقله بالسرعة الممكنة لإحدى مستشفيات مدينة السليمانية".

وتعرض حارس مرمى نادي النفط مصطفى سعدون الى جلطة دماغية مفاجئة نقل على اثرها الى المستشفى.

وقال مدير اعلام نادي النفط جمعة ثامر في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (19 نيسان 2021) انه "قبل الشروع بالوحدة التدريبية تفاجئ زملاء الحارس مصطفى سعدون المتواجدين في الملعب بسقوطه مغشيا وعلى الفور سارع الكادر الطبي بأجراء الاسعافات الاولية وبعدها تم نقله لاقرب مستشفى للوقوف على حالته التي شخصت مبدئيا جلطة دماغية مفاجئة".

واضاف، ان "سعدون يرقد حاليا في مستشفى مدينة الطب وأدارة نادي النفط تواصل جهودها لاجل نقله بالسرعة الممكنة لاحدى مستشفيات مدينة السليمانية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعزية من التطبيعية بوفاة حارس مرمى نادي النفط مصطفى سعدون) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعزية من التطبيعية بوفاة حارس مرمى نادي النفط مصطفى سعدون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).