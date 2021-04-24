هل اسمك في هذه القائمة؟.. قد يكون لك جذور يهودية في العراق أو مصر أو سوريا

2021/04/24 | 01:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمل الباحث والدبلوماسي الإسرائيلي المتقاعد، جاكوب روزن كوينغسبوخ (73 عاما)، بشكل متواصل على مدى السنوات الماضية على البحث في وثائق تحمل في طياتها أسماء عائلات يهودية من سوريا ومصر والعراق، وأعد منصة بحث تساعد كل من ينتمي إليها بالتوثق من الأمر، وفقا لما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

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