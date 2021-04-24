"إهانة لجميع الإيرانيات".. منظمات تستنكر عضوية إيران في لجنة نسوية بالأمم المتحدة

2021/04/24 | 02:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت منظمات نسائية إيرانية في ثلاث دول أوروبية، الجمعة، انتخاب إيران، هذا الأسبوع، عضواً في "لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة"، معتبرة هذه العضوية التي تستمر لأربع سنوات "إهانة لجميع النساء الإيرانيات".

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