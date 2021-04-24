2021/04/24 | 02:37 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماكينزي: لن نخفض قواتنا بالعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/24 | 02:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكينزي: لن نخفض قواتنا بالعراق) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكينزي: لن نخفض قواتنا بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).