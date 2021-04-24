نصف مؤسسي السوبر ليغ أمام خطر عدم التأهل لدوري الأبطال

2021/04/24 | 02:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن ستة فرق، من بين مؤسسي دوري السوبر الأوروبي، تأهلها غير مضمون حتى الآن إلى دوري الأبطال الأوروبي وبعضها قد لا يتأهل حتى للدوري الأوروبي.

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