أول وزارة عراقية تعلن موعد صرف رواتب العقود ’بأثر رجعي’

2021/04/24 | 03:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اكد وزير العدل سالار عبد الستار، السبت، انه سيتم صرف مستحقات العقود المثبتين حديثا، وبأثر رجعي خلال اُسبوع من دخول الموازنة حيز التنفيذ.

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وقال الوزير في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه فجر السبت (24 نيسان 2021)، انه "حريص منذ اليوم الاول لتسنمه الوزارة على وضع حل لهذا الموضوع وانهاء معاناتهم وقد قام مع المدراء العامين في الوزارة ببذل كل ما بوسعهم من اجل نيل حقوقهم وكما وعدهم".

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