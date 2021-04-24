الكاظمي مهنئاً: القوة الجويَّة سور العراق المنيع

2021/04/24 | 03:33 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد اسماعيل

تكريت: سمير عادل

نظّمت قيادة القوة الجويَّة استعراضاً عسكرياً بمناسبة الذكرى 90 لتأسيسها، بحضور وزير الدفاع جمعة عناد ونخبة من القيادات الأمنيَّة.

وشاركت بالاستعراض طائرات F16 والدعم اللوجستي في مشهد يجسِّد الاستعداد القتالي للدفاع الجوي لتأمين حدود العراق وسمائه، كما تضمَّن تكريم أسر الشهداء.

وهنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القوة الجوية بمناسبة تأسيسها، واصفا اياها أنَّها {سور العراق المنيع».

وأضاف، “لقد دوّن أبطالنا في القوة الجوية تضحياتهم وبطولاتهم، وهم يحاربون الارهاب، وأرسلوا رسالة بليغة لكل من تسوّل له نفسه المساس بوحدة أرض العراق وشعبه”.

وختم الكاظمي بالقول: “نبارك لكم ذكرى تأسيسكم ودمتم للعراق وشعبه والرحمة والرفعة لشهداء القوة الجوية العراقية، وكل شهداء وطننا الغالي”.

من جهته، بارك وزير الدفاع جمعة عناد سعدون خلال كلمته باحتفالية ذكرى تأسيس القوة الجوية، مؤكدا أنَّ الوزارة ستعمل على تطوير هذه القوة من خلال خطط متكاملة لامتلاك منظومة من الطائرات المقاتلة وبرنامج تدريب متطور، لتعزيز قدرتها على الحفاظ على أمن وسيادة العراق ودكّ أوكار وخلايا بقايا الإرهاب.

وأشاد عناد بدور طيران الجيش الكبير في المعركة ضد الارهاب، إذ شارك بشكل فعال في تقديم الدعم اللازم للقضاء على عصابات داعش الارهابية.

وقدم مظليو نادي “عباس بن فرناس” استعراضاً تضافر مع فعاليات منتسبي القوة الجوية، وزيَّن سماء قاعدة بلد الجوية بألوان من حركات جميلة بالطائرات..



فضلاً عن مظليين حلقوا خارج الطائرات، مؤدين التحية للوطن وهم يرسمون علم العراق عاليا، تناظره كراديس من الجنود على الارض، في أداءات عسكرية متنوعة.

من جهته، أكد النائب الاول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي أنَّ القوة الجوية قادرة اليوم على حفظ ارض وسماء وسيادة البلاد وذلك لما تمتلكه من خبرات عالية وامكانيات متطورة تؤهلها لتحمل هذه المسؤولية الوطنية.

وهنأ الكعبي القوات المسلحة بالذكرى (90) لتأسيس القوة الجوية، معربا عن فخر واعتزاز وتقدير كل ابناء الوطن لتضحيات وبطولات منتسبي القوة الجوية، لافتا إلى أنَّ دورهم كان منقطع النظير في سحق الارهاب وتحقيق الانتصار الكبير.

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