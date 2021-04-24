2021/04/24 | 03:33 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: وفاء عامر

شكّلت محافظة بغداد لجنة لمتابعة الإجراءات القانونيَّة الرادعة ضد التجار المتلاعبين بالأسعار خلال شهر رمضان الفضيل، مؤكدة انَّها ستتخذ إجراءات للحد من ارتفاعها.

وقال المحافظ محمد جابر العطا لـ”الصباح”: إنَّ “المحافظة درست بشكل مستفيض حالة السوق ورصدت قيام الكثير من التجار برفع اسعار المواد الغذائية والبضائع بشكل كبير، ما أدى إلى عدم تمكن ذوي الدخول المحدودة من تغطية احتياجاتهم منها خلال شهر رمضان المبارك”.

وقررت الحكومة في السادس من الشهر الحالي فتح باب استيراد المواد الغذائية لمدة معينة يتفق عليها، لمواجهة ارتفاع الأسعار، بينما وجهت بتشكيل فريق لمراقبة الأسعار في الأسواق.

واشار العطا إلى أنَّ “المحافظة وعلى ضوء ذلك شكلت لجنة لمتابعة ارتفاع الأسعار التي يقوم بها بعض التجار الجشعين والمنتفعين”، منبها بأن “التلاعب بقوت المواطنين سيواجه بقوة القانون والقضاء وذلك من خلال المتابعة الحثيثة والمستمرة لمفارز الأمن الاقتصادي”.

واوضح أنَّ “اللجنة ستقوم بإجراءات للحد من ارتفاع الأسعار والتلاعب فيها لتلافي استغلال أزمة ارتفاع الدولار”، داعياً التجار في المحافظة إلى “عدم التلاعب بالأسعار أو رفعها على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجراءات لردع التجار المتلاعبين بالأسعار) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجراءات لردع التجار المتلاعبين بالأسعار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).