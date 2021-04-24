غوتيريش يحث زعماء لبنان على تشكيل حكومة دون تأخير

2021/04/24 | 03:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير سلمه لمجلس الأمن الزعماء اللبنانيين على تشكيل حكومة دون مزيد من التأخير.وشدد غوتيريش على أنه "حان الوقت ليتحمل الزعماء اللبنانيون مسؤولياتهم ويشكلون حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات اللازمة لتلبية احتياجات الشعب اللبناني وتطلعاته على وجه السرعة".وأضاف أن "الإحباط من الشلل السياسي والأزمة الاقتصادية يتجلى بالفعل في التظاهرات ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من العنف ويهدد استقرار البلاد".وتابع: "في مواجهة هذا اليأس، أحث الزعماء اللبنانيين على العمل لمصلحة الشعب اللبناني ومواجهة الوضع الكارثي الذي يعيشه البلد بشكل فعال ودون مزيد من التأخير".

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