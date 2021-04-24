البيت الأبيض يكشف تفاصيل أول رحلة خارجية لبايدن منذ توليه الرئاسة

2021/04/24 | 03:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيسافر في أولى رحلاته الخارجية، إلى بريطانيا ومن ثم بلجيكا، في يونيو القادم.

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