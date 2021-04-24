ابقوا النقاش سياسياً! (رد على مقال عبد الحسين سلمان وبعض التعليقات) - توما حميد

2021/04/24 | 04:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توما_حميد لم أكن في البداية انوي الرد على عبد الحسين سلمان وبقية المعلقين على مقالي "رزكار عقراوي والدوران في مرحلة المكارثية"، ولكن اشعر بان مقالة عبد الحسين سلمان "الشيوعية الداعشية" وتلك التعليقات قد أصبحت محاولة هستيرية للتشهير الشخصي واغتيال الشخصية.



لن أرد على الكثير من التعليقات والافكار لأنها ببساطة تشير الى منهجية متخلفة وروح قمعية وغير سياسية منقطعة النظير.



فكيف تجاوب شخص يدعو الى "تجريدك من ش ......





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