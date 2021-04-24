2021/04/24 | 04:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدخلت روسيا في سوريا في 2015 وتمكنت من دعم نظام حليفها بشار الأسد وجنبته الانهيار بل وتمكن الأسد من استعادة بعض الأراضي التي سبق أن فقدها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحليل يكشف مشاكل موسكو بعد إنقاذ الأسد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحليل يكشف مشاكل موسكو بعد إنقاذ الأسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).