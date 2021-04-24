دراسة تكشف سر تسبب بعض لقاحات كورونا بجلطات دموية

2021/04/24 | 06:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمحت الولايات المتحدة باستئناف استخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي عملت "جونسون آند جونسون" على تطويره، بعد تعليقه لأسباب مرتبطة بحالات تجلط دموي أصيب بها أشخاص كانوا قد تلقوا اللقاح.وبينما لا يزال التحقيق جاريا في العلاقة السببية ما بين اللقاح وتلك الحالات الخطيرة، يشتبه خبراء بأحد مكوناته كمسبب للآثار الخطيرة.

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