ميسي يشتري منزلا فاخرا في ميامي

2021/04/24 | 06:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال موقع الأعمال العقارية The Real Deal إن عائلة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، اقتنت شقة فاخرة وسط ميامي الأميركية.

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