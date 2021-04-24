طريق الهاوية -7- - نادية خلوف

2021/04/24 | 06:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف حان الرّحيل .



لا تحزني ، عانقيني بهدوء، دون دمع أو عويل كان الربيع جميلاً ، لكنّه ممل.



شعرت أحياناً أنّني أنفّذ عقوبة اسمها " الوحدة في الربيع" تساءلت دوماً: لماذا لا يوجد حياة هنا؟ النهار الطويل يرهقني ، الحياة تمرّ أمام ناظري كبحر تتلاطم أمواجه.



لماذا تخاف النّساء مني؟ أرغب أن أجيب على هذا السّؤال دون أن أدخل في نقاش .



تخاف النساء مني لأنّني وحيدة ، وليس لدي زوج ، ولا منصب ولا جاه .



هل ......





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