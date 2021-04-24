الشهيد محمد كرينة: اختلط الحابل بالنابل.. - حسن أحراث

2021/04/24 | 06:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_أحراث قليلون اليوم تستطيع وضع ثقتك فيهم.



وهذا "القليلون" هم رفاق أوفياء، وهم أيضا مناضلون مخلصون لقضية شعبهم، دون أن ننسى الكثير من بنات شعبنا "البسيطات" وأبناء شعبنا "البُسطاء".



وفي مقدمة هذا "القليلون" الشهيدات والشهداء بغض النظر عن ألوانهم السياسية والإيديولوجية.ووضع الثقة هنا لا يعني فقط البوح بالأسرار أو الاعتماد عليهم، أو الاستفادة منهم، بل كذلك الارتياح اليهم والتزود بالطاقة الإيجابية من وفائ ......





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