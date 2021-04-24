بايدن سيدفع مجموعة السبع للتحرك ضد الصين في قضية الإيغور

2021/04/24 | 07:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت رويترز، الجمعة، عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله إن الولايات المتحدة ستدفع الحلفاء في مجموعة الدول السبع من أجل تعزيز الضغط على الصين لإجبارها أبناء طائفة الأويغور على العمل بشكل قسري في إقليم شينجيانغ.

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