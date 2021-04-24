الشركة تخسر أبطالها.. نجمة الجمباز سيمون بايلز تترك نايكي

2021/04/24 | 07:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بطلة الجمباز سيمون بايلز، إنهاء تعاقدها مع شركة الملابس الرياضية "نايكي" والتوقيع مع شركة أثليتا "Athleta"، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

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