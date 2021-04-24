البعد الاستراتيجي الراهن لطبقة رأس المال العالمي (2) - خليل اندراوس

2021/04/24 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس تعود العلاقة بين النفط والقوة العسكرية والجغرافيا إلى السنوات الأولى من القرن العشرين، عندما حوّلت بريطانيا العظمى أسطولها البحري من التسيير بالفحم إلى التسيير بالنفط.ولمّا كانت بريطانيا تفتقر إلى نفط خاص بها وجدت نفسها معتمدة على احتياطات النفط في الشرق الأوسط، ولهذا أصبحت حماية هذه الاحتياطات حاسمة مع نشوب الحرب العالمية الاولى.



فظهور الدبابة والطائرة المقاتلة، والغوا ......





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