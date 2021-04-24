2021/04/24 | 07:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الأمريكي يتعهد بمواصلة بلاده العمل مع العراق لمواجهة التحديات الأمنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/24 | 07:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الأمريكي يتعهد بمواصلة بلاده العمل مع العراق لمواجهة التحديات الأمنية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الأمريكي يتعهد بمواصلة بلاده العمل مع العراق لمواجهة التحديات الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).