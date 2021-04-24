مستشار الأمن القومي السابق يدعو لاتباع نهج مختلف مع الصين

2021/04/24 | 08:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مستشار الأمن الوطني الأميركي السابق في عهد ترامب إلى اتباع نهج مختلف مع الصين، مشيرا إلى أنه يتفق في بعض سياسات الرئيس بايدن تجاه بكين.

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