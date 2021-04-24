حقيقة وجود اجزاء من الحجر الاسود في تركيا (صور)

2021/04/24 | 08:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد تقرير صحفي تركي، وجود أجزاء من الحجر الأسود في جامع "صقللي محمد باشا" في مدينة اسنطبول بعد تعرضها للكسر في مكة مع مرور الوقت، حيث حرص السلطان العثماني سليمان القانوني على إحضار الأجزاء المكسورة إلى إسطنبول.

وذكر التقرير، انه "منذ خمسة قرون، يستضيف مسجد صقللي محمد باشا، في إسطنبول، 4 قطع من الحجر الأسود الموجود في الكعبة المشرفة، والذي يعتبر موضع إجلال في الدين الإسلامي ويعتقد أنه نزل من الجنة في مكة المكرمة.

واضاف، انه "جرى نقل الحجر الأسود أثناء بناء الكعبة المشرفة من جبل (أبو قبيس) قرب مكة، وورد ذكره في الأحاديث الصحيحة على أنه قطعة من الجنة، وانكسرت منه لاحقا أجزاء بفعل مرور الوقت، فحرص السلطان العثماني سليمان القانوني على إحضار تلك الأجزاء المكسورة إلى إسطنبول".

وقد وضع 4 قطع من الحجر الأسود في التحفة المعمارية "مسجد صقللي محمد باشا" الذي بنته زوجة الصدر الأعظم صقللي في حي "قاديرغا" بمدينة إسطنبول عام 1571 تخليدا لذكرى الأخير.

وقد تم وضع قطع الحجر الأسود الأربع ضمن إطارات ذهبية وسط الألواح الرخامية الموجودة على مدخل المسجد، وأعلى المحراب، وفوق مدخل المنبر، وتحت قبة المنبر.

الجزء الأكبر من أجزاء الحجر الأسود الموجودة في تركيا موضوع فوق باب مدخل ضريح السلطان سليمان القانوني مجمع السليمانية، وخلال شهر رمضان، يستطيع الزوار مشاهدة قطع من الحجر الأسود المحفوظة منذ 5 قرون في "مسجد صقللي محمد باشا".

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