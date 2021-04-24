نزوح أكثر من مليون شخص بسبب الصراع شمال إثيوبيا

2021/04/24 | 08:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واع

كشفت المنظمة الدولية للهجرة أمس الجمعة، أن أكثر من مليون شخص نزحوا جراء الصراع الذي انفجر في شمال إثيوبيا في نوفمبر الماضي بين الجيش الفدرالي وقوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".

وأظهر تقييم لبيانات "مصفوفة" تتبع النزوح التابعة للمنظمة، أجري في الفترة من 2 إلى 23 مارس، أن هناك حوالي 1000052 نازحا داخليا في منطقة تيغراي، و45343 آخرين في منطقة عفر و18781 في منطقة أمهرة.

وتشير البيانات إلى أن النازحين يفرون إلى البلدات والمدن لطلب المساعدة الإنسانية والحصول على الخدمات الأساسية.

ويعد هذا التقييم الرابع من نوعه الذي تجريه المنظمة الدولية للهجرة في المنطقة.

والبيانات تتعلق فقط بالنزوح في المناطق التي يمكن لموظفي "مصفوفة" تتبع النزوح الوصول إليها.



إذ لا تزال العديد من المناطق في الأجزاء الشمالية الغربية والوسطى والشرقية والجنوبية في منطقة تيغراي بعيدة عن متناول الشركاء الإنسانيين بسبب استمرار انعدام الأمن.

المصدر: وكالة آكي الايطالية

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