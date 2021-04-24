2021/04/24 | 08:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان التي عينتها الدولة، إن جماعة مسلحة سيطرت على مقاطعة في شمال شرق إثيوبيا، وإن تقارير وردت عن ارتكابها أعمال قتل بحق مدنيين وخطف موظفين عموميين.

وأضافت اللجنة الحكومية، أنها تلقت تقارير عن أن مقاطعة سيدال في منطقة كماشي بإقليم بني شنقول قمز "تحت سيطرة شبه تامة لجماعة مسلحة منذ 19 أبريل".



ولم تذكر اللجنة الجماعة التي تعنيها.



وقالت إن المقاطعة يقطنها حوالي 25 ألفا.

وتفجر العنف العرقي في إقليم بني شنقول قمز في الشهور القليلة الماضية، وشمل ذلك هجوما في ديسمبر قتل فيه أكثر من 200 مدني.



وتسكن المنطقة جماعات عرقية مختلفة، منها قمز وأمهرة، وشهدت تزايدا في الهجمات الانتقامية الدامية على المدنيين.

وقالت اللجنة في بيان "أبلغ سكان فروا من المنطقة، لجنة حقوق الإنسان، بأن الجماعة المسلحة أحرقت ونهبت ممتلكات عامة وخاصة وأن إدارة المقاطعة والشرطة المحلية فرت من المنطقة.



وردت تقارير أيضا عن مقتل مدنيين وخطف موظفين عموميين".

وتصارع إثيوبيا لاحتواء أعمال عنف عرقي وسياسي في مناطق عديدة قبل الانتخابات العامة المقررة في يونيو المقبل.

PUKmedia وكالات

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جماعة مسلحة تسيطر على مقاطعة في إثيوبيا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جماعة مسلحة تسيطر على مقاطعة في إثيوبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).