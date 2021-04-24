غوتيريش يدعو زعماء لبنان إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن

2021/04/24 | 09:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ طالب الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، الزعماء اللبنانيين بتشكيل حكومة دون مزيد من التأخير والمماطلة.وقال غوتيريش في بيان، انه “حان الوقت ليتحمل الزعماء اللبنانيون مسؤولياتهم ويشكلوا حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات اللازمة لتلبية احتياجات ​الشعب اللبناني​ وتطلعاته على وجه السرعة”.ورأى غوتيريش أن “الإحباط من الشلل السياسي و​الأزمة​ الاقتصادية […]

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