المكسيك تسجل 3911 إصابة جديدة بكورونا

2021/04/24 | 09:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، تسجيل 3911 إصابة جديدة بفيروس كورونا و409 حالات وفاة.وبهذه الحصيلة اليومية الجديدة يصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و323 ألفا و430 حالة، والوفيات إلى 214 ألفا و504.وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للإصابات أعلى من ذلك بكثير على الأرجح، بينما تشير بيانات منفصلة نُشرت مؤخرا إلى […]

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