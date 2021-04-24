الرافدين يعلن حصيلة فتح حسابات التوفير والجاري للمواطنين لايداع اموالهم

2021/04/24 | 09:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مصرف الرافدين ان عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات اخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال اذار الماضي بلغت 3778 حسابا توفير وجاري.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان أن “عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات اخرى في اذار وصلت الى 207 حسابا في حين بلغ عدد حسابات التوفير للمواطنين الى 3571 حسابا”.وأضاف أن “المصرف مستمر في تقديم خدماته وفتح الحسابات للمواطنين الراغبين في ايداع اموالهم في المصرف والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت وبامكان زبائن المصرف زيارة فروعه في بغداد والمحافظات للاطلاع عليها”.

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