2021/04/24 | 09:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 25 دقیقة

862 مشاهدة

اكد السياسي عزت الشابندر، أن تصريحات قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال "كينيث ماكينزي"، اشارة واضحة الى ان موضوع التواجد العسكري الامريكي بالعراق ليس شأنا ايرانيا.

وكتب الشابندر في تغريدة على "تويتر"، ان تصريحات ماكنزي بعدم وجود خطط في الوقت الحاضر للخروج من العراق تزامنا مع التقدم في محادثات النووي، انما تهدف الى التاكيد بان موضوع التواجد العسكري الامريكي في العراق ليس شأن ايراني..



وستغادر القوات الامريكية باتفاق عراقي امريكي".

وكان ماكنزي قد صرح للصحفيين في وقت سابق، إن خروج القوات الاميركية من العراق ليس قريبا، لان داعش لا يزال يشكل تهديدا حقيقيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشابندر: اميركا توجه رسالة لإيران بشأن العراق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشابندر: اميركا توجه رسالة لإيران بشأن العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).