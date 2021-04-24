2021/04/24 | 09:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

لقي شخص مصرعه وأصيب 18 آخرون بانقلاب حافلة على طريق الشلاتين برنيس بمحافظة البحر الأحمر المصرية.

وكانت شرطة نجدة البحر الأحمر قد تلقت إخطارا بانقلاب حافلة تابع للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خلال توجهها إلى مدينة الشلاتين، حيث انقلبت بطريق برنيس الشلاتين وأسفر الحادث عن مصرع عبد الحميد محمد علي 50 سنة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن سبب الحادث اصطدام الحافلة بجمل كان يعبر الطريق.

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن الإصابات تنوعت بين كبيرة ومتوسطة وكسور وكدمات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جمل يتسبب بمصرع شخص وإصابة 18 آخرين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جمل يتسبب بمصرع شخص وإصابة 18 آخرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).