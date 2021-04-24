الرافدين يعلن حصيلة فتح حسابات التوفير للمواطنين

2021/04/24 | 09:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، حصيلة فتح حسابات التوفير والجاري للمواطنين لإيداع أموالهم.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات أخرى في آذار وصلت الى 207 حسابات في حين بلغ عدد حسابات التوفير للمواطنين 3571 حسابا" وأضاف أن "المصرف مستمر في تقديم خدماته وفتح الحسابات للمواطنين الراغبين في ايداع اموالهم في المصرف والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت وبإمكان زبائن المصرف زيارة فروعه في بغداد والمحافظات للاطلاع عليها".

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