الكهرباء تكشف اسباب تدهور تجهيز الطاقة للمواطنين

2021/04/24 | 09:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، أسباب تراجع تجهيز المواطنين بالطاقة إلى عوارض فنيَّة واعتداءات ارهابية فضلاً عن انخفاض إمدادات الغاز المورد من ايران، مجددة تعهدها بادخال وحدات تسهم برفد المنظومة قبل شهر حزيران المقبل.وقال العبادي في تصريح صحفي، “تعرض خطين أحدهما في شرق بغداد والآخر غربها، في اليومين الماضيين، إلى عوارض فنية […]

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