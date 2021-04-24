لاهور شيخ جنكي: سنستمر في خدمة قلعة دزة وبشدر وبتوين

2021/04/24 | 09:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم السبت، بيانا بمناسبة الذكرى السنوية لجريمتي قصف مدينة قلعة دزة وجامعة السليمانية، فيما يأتي نص البيان:

نستذكر اليوم بشموخ ومجد ذكرى شهداء جريمتي ومجزرتي قصف قلعة دزة وجامعة السليمانية والانتفاضة الجماهيرية لهذه المدينة الصامدة ونقيّم وبشكل عالي هذه الذكرى وننحني إجلالاً ووفاءاً للشهداء الخالدين.

قبل 47 عاماً وفي الـ 24 من شهر نيسان من عام 1974 قصفت طائرات النظام البعثي المُباد الحاصدة للموت، مدينة قلعة دزة الصامدة وجامعة السليمانية بالأسلحة المحرمة دولياً (النابالم) والذي أدى الى إستشهاد وجرح عدد كبير من أهالي المدينة وطلبة وأساتذة وموظفي جامعة السليمانية، عندما كانت حينها في مدينة قلعة دزة.

عقب ذلك، وفي الـ 24 من شهر نيسان من العام 1982 وفي الذكرى الثامنة للقصف نظمت الجماهير الباسلة للمدينة الصامدة تظاهرات كبيرة لاستذكار الجريمة ومناهضة ظلم النظام البعثي وانتفضوا ضد المؤسسات الدكتاتورية للنظام البعثي، الا انها جوبهت برصاص أجهزة أمن وإستخبارات البعث وعلى أثره استشهدت سيدتان وهما (أم آمنة، والأخت صنوبر) وأصيب العشرات الآخرين بجروح وأعتُقل المئات.

بعد ذلك وفي العام 1989، نقلَ النظام البعثي مواطني المدينة الأبطال بشكل قسري الى مخيمات في أربيل والسليمانية، بعدها قام النظام البعثي ووفق مخطط ودون أدنى رحمة بهدم وتخريب المدينة وتسوية ابنيتها مع الارض.

ان هذه الجريمة الوحشية وغير الإنسانية للنظام المُباد مشابهة لجرائم الأنفال والقصف الكيمياوي والذي نفذه ضمن إطار الإبادة الجماعية ومحو الشعب الكوردي لمجرد انهم يحملون الهوية الكوردية.

من هنا نجدد التأكيد على ان الإتحاد الوطني الكوردستاني سيستمر في خدمة مناطق قلعة دزة، بشدر، وبتوين وأهاليها الشجعان والمناضلين، ونطالب الحكومة الإتحادية بتعويض أهالي الشهداء الأبرار والمتضريين، مادياً ومعنوياً، وأن تعمل الجهات ذات العلاقة بحكومة إقليم كوردستان على تقديم الخدمات للمنطقة بشكل أكبر وتنفيذ مطالب أهاليها.

سلام الى أرواح شهداء قلعة دزة وجميع شهداء طريق حرية كوردستان.

PUKmedia

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