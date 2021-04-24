2021/04/24 | 09:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، في حديث إلى صحيفة "أس" الإسبانية أن التغييرات التي سيجريها الاتحاد الأوروبي لكرة على مسابقة دوري أبطال لن يحل المشاكل التي تعاني منها الأندية الكبرى على الصعيد الاقتصادي.

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