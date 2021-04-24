الرافدين يعلن عن عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين خلال شهر اذار الماضي

2021/04/24 | 09:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، ان عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات اخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال اذار الماضي بلغت 3778 حسابا توفير وجاري.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، أن “عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات اخرى في اذار وصلت الى 207 حسابا في حين بلغ عدد حسابات التوفير للمواطنين […]

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