اعتقال 3 أشخاص على خلفية مقتل شرطية قرب باريس

2021/04/24 | 09:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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احتجز المحققون ثلاثة أشخاص الجمعة، بعد الاشتباه في صلتهم بحادث الهجوم الإرهابي الذي راحت ضحيته ضابطة شرطة بالقرب من باريس.

وأكدت مصادر قضائية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الثلاثة معروفين للمشتبه به البالغ من العمر 36 عاماً الذي قتلته الشرطة فور وقوع الهجوم.

ومن الشائع فى التحقيقات المتعلقة بالإرهاب في فرنسا أن يتم احتجاز المقربين من المشتبه فيهم لدى الشرطة لاستجوابهم .

وفتش المحققون شقتين، من بينها شقة المشتبه فيه، الذي قتل بوحشية المرأة البالغة من العمر 49 عاماً بسكين في رامبوييه بالقرب من باريس.

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