مصرع وزير النقل الأرجنتيني في حادث سير

2021/04/24 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

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لقي وزير النقل الأرجنتيني ماريو ميوني، مصرعه في حادث سير، مساء أمس الجمعة، في طريق مؤدي لمدينة خونين التي تبعد 250 كلم عن العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس.وأكدت مصادر رسمية لـ(إفي) أن الوزير كان يسافر وحده ويقود سيارته، دون أن تكشف تفاصيل عن ملابسات الحادث.ويتولى ميوني (56 عاماً) وزارة النقل منذ وصول الرئيس ألبرتو فرنانديز للسلطة في ديسمبر(كانون أول) عام 2019.ونعى فرنانديز وزير النقل في تغريدة عبر "تويتر" قال فيها " بحزن شديد تلقيت نبأ وفاة ماريو ميوني وزير النقل في حكومتنا.



فقدنا معه سياسيا صادقا ودؤوبا وموظفا مثاليا".

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