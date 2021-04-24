الكهرباء تحدد موعداً لإدخال وحدات توليدية جديدة وتوضح سبب تفاوت التجهيز بالطاقة

2021/04/24 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

حدد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى العبادي، موعداً لإدخال وحدات توليدية جديدة إلى الخدمة، تصل طاقاتها إلى 4 آلاف ميغاواط، فيما أوضح سبب تفاوت التجهيز بين منطقة وأخرى.

وقال العبادي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "خطين أحدهما في شرق بغداد والآخر غربها، تعرضا في اليومين الماضيين، إلى عوارض فنية أدت إلى محدودية التجهيز في بعض المناطق".

وأشار إلى أن العوارض الفنية "لحقها قيام عناصر إرهابية بعمل تخريبي طال خط سد موصل- قيارة مما أثر بشكل كبير في وضع المنظومة الكهربائية في محافظات عديدة ومن بينها العاصمة".

وأضاف، أن "الملاكات الفنية والهندسية تمكنت في وقت قياسي واستثنائي من إعادة تأهيل الإعطاب إلى سابق عهدها مما أدى إلى عودة التجهيز لوضعه السابق".وأوضح، أن "التفاوت في ساعات التجهيز بين منطقة وأخرى يعود إلى كثرة التجاوزات على شبكات التوزيع والمناطق العشوائية التي تتسبب بضياعات كبيرة في الطاقة".

ولفت إلى أنَّ "الوزارة ستُدخل عدداً من الوحدات التوليدية الجديدة تصل طاقاتها إلى 4 الاف ميغاواط مطلع شهر حزيران المقبل".

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