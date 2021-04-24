الاقتصاد النيابية: قانون الاستثمار المعدني جاهز للعرض على رئاسة البرلمان

2021/04/24 | 09:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم السبت، عن استعدادها لطرح قانون الاستثمار المعدني على هيئة رئاسة البرلمان من أجل إدراجه ضمن جدول الأعمال للقراءة الأولى والثانية.وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت، فيتصريح صحفي، إن “القانون تم إكماله بنسبة 90 %، وهو قانون يختص في كيفية استثمار جميع المعادن في البلد، ما عدا […]

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