فارتينيه أوهانيان: ندعم حقوق جميع الشعوب المضطدة

2021/04/24 | 10:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزيرة الشباب والرياضة في الحكومة اللبنانية، ضرورة تعويض جميع الشعوب التي تعرضت للابادة الجماعية والاعتراف الدولي بتلك الجرائم المنافية للانسانية

وقالت فارتينيه أوهانيان وزيرة الشباب والرياضة خلال تصريح خاص لـPUKmedia من العاصمة الارمينية يريفان: نحن ندعم حقوق جميع الشعوب المضطدة والتي تعرضت للابادة الجماعية والمجازر.

واضافت: نحن نشارك في الذكرى السنوية لجرائم الابادة التي تعرض لها الارمن وفي هذه المراسيم ندعو الى الاعتراف الدولي بتلك الابادة الجماعية ونطالب بتعويض المتضررين.

PUKmedia موفدنا في العاصمة الارمينية يريفان

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